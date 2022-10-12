"Динамо" - "Ренн": онлайн-трансляция матча Лиги Европы

У киевлян нет права на ошибку

В четверг, 13 октября, в Кракове пройдет матч четвертого тура группового этапа Лиги Европы. Киевское "Динамо" принимает французский "Ренн". Начало встречи в 19:45. Мы проведем онлайн-трансляцию матча.

Расклады в группе

Неделю назад "Ренн" выиграл дома со счетом — 2:1. Французы забили победный гол после нелепой ошибки Попова на последних минутах встречи.

У "Ренна" семь очков, у "Динамо" — ноль. Французы одной ногой уже в плей-офф, а киевлянам нужно еще побороться за третье место и путевку в Лигу конференций.

Немного цифр

Динамо" выиграло лишь шесть из 21 последнего поединка с французскими клубами в еврокубках (Н4 П11). В 10 домашних матчах, проходивших в Киеве, динамовцы одержали четыре победы при трех ничьих и трех поражениях. В самом свежем таком поединке динамовцам противостоял как раз "Ренн", который был бит — 3:1, сообщает УЕФА.

На групповом этапе Кубка УЕФА-2005/06 "Ренн" проиграл дома донецкому "Шахтеру" (0:1), который в то время возглавлял нынешний наставник "Динамо" Мирча Луческу. В третьем раунде Кубка Интертото-2008 французский клуб с минимальным счетом уступил в гостях симферопольской "Таврии", но выиграл серию пенальти.

Как дела в чемпионате

В последнем туре французской Лиги 1 "Ренн" разгромил "Нант" — 3:0.

После десяти матчей у "Ренна" 18 очков и шестое место. Лидирует "ПСЖ" — 26.

"Динамо" также добыло убедительную победу — 3:0, досталось "Руху".

В УПЛ столичный клуб после пяти матчей идет на восьмом месте — 9 очков, лидирует "Днепр-1" — 15.

Где смотреть

Матч Лиги Европы между "Динамо" и "Ренном" транслироваться будет на территории Украины на платформе Megogo.

Ранее сообщалось, что во время выполнения боевого задания погиб фанат киевского "Динамо".