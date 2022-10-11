"Динамо" - "Ренн": где и когда смотреть матч Лиги Европы

Игра состоится в Польше

Киевское "Динамо" в качестве аутсайдера сыграет с французским "Ренном" в рамках 4-го тура Лиги Европы сезона 2022/23.

В прямом эфире в Украине игру покажет megogo. Об этом сообщает официальный сайт транслятора.

Матч 4-го тура ЛЕ "Динамо" — "Ренн" состоится в четверг, 13 октября в Кракове. Начало встречи — в 19:45 по киевскому времени. Отметим, киевляне не набирали очков на групповом этапе Лиги Европы и рискуют уже после 4-го тура лишиться шансов на продолжение борьбы в турнире. К слову, "Телеграф" проведет текстовую трансляцию встречи, в рамках которой у нас на сайте оперативно будут доступны видео голов и лучшие моменты игры.

Турнирное положение команд в группе B Лиги Европы:

Группа B

Напомним, в первом туре группового этапа Лиги Европы "Динамо" проиграло в гостях "Фенербахче" (2:1). Затем киевляне сенсационно уступили АЕКу из Ларнаки (0:1). В третьем туре "Ренн" дома минимально одолел "Бело-синих" (2:1). В пятом туре киевляне сыграют с АЕКом (27.10.2022).

Ранее сообщалось, что во время выполнения боевого задания погиб фанат киевского "Динамо".