"Динамо" — "Ренн": де і коли дивитись матч Ліги Європи

Гра відбудеться у Польщі

Київське "Динамо" у якості аутсайдера зіграє з французьким "Ренном" у рамках 4-го туру Ліги Європи сезону 2022/23.

У прямому ефірі в Україні гру покаже megogo. Про це повідомляє офіційний сайт транслятора.

Матч 4-го туру ЛЄ "Динамо" — "Ренн" відбудеться у четвер, 13 жовтня у Кракові. Початок зустрічі о 19:45 за київським часом. Зазначимо, кияни не набирали очок на груповому етапі Ліги Європи й ризикують уже після 4-го туру втратити шанси на продовження боротьби в турнірі. До речі, "Телеграф" проведе текстову трансляцію зустрічі, в рамках якої у нас на сайті оперативно будуть доступні відео голів та найкращі моменти гри.

Турнірне становище команд у групі B Ліги Європи:

Група B

Нагадаємо, у першому турі групового етапу Ліги Європи "Динамо" програло в гостях "Фенербахче" (2:1). Потім кияни сенсаційно поступилися АЕКу з Ларнаки (0:1). У третьому турі "Ренн" вдома мінімально здолав "Біло-синіх" (2:1). У п’ятому турі кияни зіграють з АЕКом (27.10.2022).

Раніше повідомлялося, що під час виконання бойового завдання загинув фанат київського "Динамо".