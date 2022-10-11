"Динамо" — "Ренн": букмекери "підвищили" шанси киянам

Кияни є аутсайдерами у протистоянні з "Ренном"

Київське "Динамо" після гостьової поразки від "Ренна" (2:1) знову зіграє із французьким колективом. Аналітики вважають "Біло-синіх" аутсайдерами у матчі 4-го туру групового раунду Ліги Європи сезону 2022/23.

Проте фахівці трохи підвищили шанси киян порівняно із прогнозом на гру у Франції. Про це повідомляє Парі-Матч.

На думку букмекерів, тріумф "Динамо" та нічия оцінюються коефіцієнтами 4,70 (шанс 23%) та 3,75 (27%) відповідно. Успіх "Ренна" вірогідніший — коефіцієнт 1,80 (56%) при маржі букмекерів 6%. Гра відбудеться у четвер, 13 жовтня, у Кракові (Польща) на стадіоні "Краковія".

Прогноз букмекерів на матч Ліги Європи "Динамо" — "Ренн" (дані за 11 жовтня)

Парі-Матч: (перемога "Динамо" 4,70 — нічия 3,75 — перемога "Ренна" 1,80)

Нагадаємо, у першому турі Ліги Європи "Динамо" поступилося в гостях "Фенербахче" (2:1). Потім кияни сенсаційно програли АЕКу із Ларнаки (0:1).

Раніше повідомлялося, що під час виконання бойового завдання загинув відомий фанат київського "Динамо" Максим "Регбіст" Яловцов.