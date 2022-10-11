"Динамо" - "Ренн": букмекеры "повысили" шансы киевлян

Киевляне являются аутсайдерами в противостоянии с "Ренном"

Киевское "Динамо" после гостевого поражения от "Ренна" (2:1) вновь сыграет с французским коллективом. Аналитики считают "Бело-синих" аутсайдерами в матче 4-го тура группового раунда Лиги Европы сезона 2022/23.

Тем не менее специалисты немного повысили шансы киевлян в сравнении с прогнозом на игру во Франции. Об этом сообщает Пари-Матч.

По мнению букмекеров, триумф "Динамо" и ничья оцениваются коэффициентами 4,70 (шанс 23%) и 3,75 (27%) соответственно. Успех "Ренна" более вероятен — коэффициент 1,80 (56%) при марже букмекеров 6%. Игра состоится в четверг, 13 октября, в Кракове (Польша) на стадионе "Краковия".

Прогноз букмекеров на матч Лиги Европы "Динамо" — "Ренн" (данные за 11 октября)

Пари-Матч: (победа "Динамо" 4,70 — ничья 3,75 — победа "Ренна" 1,80)

Напомним, в первом туре Лиги Европы "Динамо" уступило в гостях "Фенербахче" (2:1). Затем киевляне сенсационно проиграли АЕКу из Ларнаки (0:1).

Ранее сообщалось, что при выполнении боевого задания погиб известный фанат киевского "Динамо" Максим Яловцов.