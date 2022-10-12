Унікальний гол у свої ворота: кумедне відео з Австрії

Гравець "Ріда" вразив власні ворота з чужої половини поля

Курйозний епізод стався у матчі 11-го туру чемпіонату Австрії "Вольфсберг" – "Рід". Гості забили унікальний гол у власні ворота. Раніше Рюдігер забив "Шахтарю" ціною страшної травми.

У компенсований час поєдинку австрійської першості Маттіас Граґґер віддавав пас на свого голкіпера з чужої половини поля. Але зробив це вкрай невдало. 20-річний захисник знаходився метрів за 60 від власних воріт, проте вдарив по м’ячу занадто сильно.

М’яч перелетів голкіпера і опинився у сітці воріт, повідомляє Футбол24.

Проте автогол не завадив "Ріду" обіграти "Вольфсберг" — 2:1.

Ми також писали, що в Італії воротар та захисник створили найдурніший автогол року.

Крім того, в чемпіонаті Нідерландів воротар став автором кумедного автоголу, врізавшись у штангу.

Зазначимо і феноменальний гол із центру поля в Катарі.