Унікальний гол у свої ворота: кумедне відео з Австрії
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Гравець "Ріда" вразив власні ворота з чужої половини поля
Курйозний епізод стався у матчі 11-го туру чемпіонату Австрії "Вольфсберг" – "Рід". Гості забили унікальний гол у власні ворота. Раніше Рюдігер забив "Шахтарю" ціною страшної травми.
У компенсований час поєдинку австрійської першості Маттіас Граґґер віддавав пас на свого голкіпера з чужої половини поля. Але зробив це вкрай невдало. 20-річний захисник знаходився метрів за 60 від власних воріт, проте вдарив по м’ячу занадто сильно.
М’яч перелетів голкіпера і опинився у сітці воріт, повідомляє Футбол24.
Проте автогол не завадив "Ріду" обіграти "Вольфсберг" — 2:1.
Ми також писали, що в Італії воротар та захисник створили найдурніший автогол року.
Крім того, в чемпіонаті Нідерландів воротар став автором кумедного автоголу, врізавшись у штангу.
Зазначимо і феноменальний гол із центру поля в Катарі.