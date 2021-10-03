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У Катарі футболіст забив гол з центру поля в стилі Бекхема (відео)

Автор
Михайло Корнілов
Дата публікації
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Автор
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Юсеф Аль-Балалі Новина оновлена 03 жовтня 2021, 21:00
Юсеф Аль-Балалі

У матчі чемпіонату Катару був забитий дивовижний гол.

Алжирський футболіст Юсеф Аль-Балалі порадував уболівальників феноменальним голом з центру поля.

Про це повідомляє Guardian Football.

У матчі 5-го туру Ліги Катар Старс "Аль-Гарафа" приймала "Катар СК". Алжирський нападаючий гостей Юсеф Балалі при рахунку 0:1 в компенсований час подвоїв перевагу своєї команди і встановив остаточний рахунок у грі. Примітно, що 29-річний форвард забив ударом з центру поля. Балалі перехопив м’яч в центральному колі, підробив круглого і потужним ударом послав "снаряд" за комір кіперу господарів.

Відео голу Юсефа Аль-Балалі порівняли зі схожим попаданням від Девіда Бекхема, коли той феєрив за "Манчестер Юнайтед".

Відзначимо, ця перемога дозволила "Катар СК" (4 очки) піднятися на 8-е місце в турнірній таблиці чемпіонату Катару, "Аль-Гарафа" (9 очок) — займає третю позицію.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в матчі Серії А "Дженоа" — "Верона" футболіст господарів Маттіа Дестро забив унікальний гол. Справа в тому, що форвард тримав пляшку в руці, переправляючи м’яч у сітку воріт.

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#Футбол #Гол
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