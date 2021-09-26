У Серії А форвард забив унікальний гол (відео)

Маттіа Дестро забив неймовірний гол.

У матчі шостого туру чемпіонату Італії сезону 2021/22 "Дженоа" — "Верона" (3:3) нападаючий господарів Маттіа Дестро забив незвичайний гол у ворота гостей. Справа в тому, що в момент, коли форвард завдавав удару, він тримав у руках пляшку з водою.

Відповідне відео є на YouTube-каналі Serie A.

За рахунку 2:2 на 85-й хвилині зустрічі Дестро розхитав захисника гостей і елегантним ударом перекинув кіпера. "Родзинкою" забитого м’яча став то факт, що в одній руці нападник тримав пляшку з водою. Примітно, що Маттіа оформив дубль у цій зустрічі, але цього виявилося недостатньо для перемоги. На 91-й хвилині поєдинку колишній форвард "Дніпра" Нікола Калініч зрівняв рахунок.

Відео голу Дестро — в огляді матчу "Дженоа" — "Верона":

Ця нічия залишила обидві команди у другій частині турнірної таблиці італійської першості. "Верона" і "Дженоа" набрали по 5 балів і займають 13-е і 15-е місця в турнірній таблиці Серії А відповідно.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в 6-му турі чемпіонату Італії український півзахисник Руслан Маліновський забив гол-красень у ворота "Інтера" (2:2).