Укр

В Серии А форвард забил уникальный гол (видео)

Автор
Михаил Корнилов
Дата публикации
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Автор
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Маттиа Дестро Новость обновлена 26 сентября 2021, 15:31
Маттиа Дестро

Маттиа Дестро забил невероятный гол.

В матче шестого тура чемпионата Италии сезона 2021/22 "Дженоа" — "Верона" (3:3) нападающий хозяев Маттиа Дестро забил необычный гол в ворота гостей. Дело в том, что в момент, когда форвард наносил удар, он держал в руках бутылку с водой.

Соответствующее видео доступно на YouTube-канале Serie A.

При счете 2:2 на 85-й минуте встречи Дестро расшатал защитника гостей и элегантным ударом перебросил кипера. "Изюминкой" забитого мяча стал то факт, что в одной руке нападающий держал бутылку с водой. Примечательно, что Маттиа оформил дубль в этой встрече, но этого оказалось недостаточно для победы. На 91-й минуте поединка бывший форвард "Днепра" Никола Калинич сравнял счет.

Видео гола Дестро — в обзоре матча "Дженоа" — "Верона":

Эта ничья оставила обе команды во второй части турнирной таблицы итальянского первенства. "Верона" и "Дженоа" набрали по 5 баллов и занимают 13-е и 15-е места в турнирной таблице Серии А соответственно.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в 6-м туре чемпионата Италии украинский полузащитник Руслан Малиновский забил гол-красавец в ворота "Интера" (2:2).

Теги:
#Футбол #ФК Дженоа #Серия А #Гол #ФК Верона
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