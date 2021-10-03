В Катаре футболист забил гол с центра поля в стиле Бекхэма (видео)

В матче чемпионата Катара был забит удивительный гол.

Алжирский футболист Юсеф Аль-Балали порадовал болельщиков феноменальным голом с центра поля.

Об этом сообщает Guardian Football.

В матче 5-го тура Лиги Катар Старс "Аль-Гарафа" принимала "Катар СК". Алжирский нападающий гостей Юсеф Балали при счете 0:1 в компенсированное время удвоил преимущество своей команды и установил окончательный счет в игре. Примечательно, что 29-летний форвард забил ударом с центра поля. Балали перехватил мяч в центральном круге, подработал круглого и мощным ударом послал "снаряд" за шиворот киперу хозяев.

Видео гола Юсефа Аль-Балали сравнили с похожим попаданием от Дэвида Бекхэма, когда тот феерил за "Манчестер Юнайтед".

Отметим, эта победа позволила "Катар СК" (4 очка) подняться на 8-е место в турнирной таблице чемпионата Катара, "Аль-Гарафа" (9 очков) — занимает третью позицию.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в матче Серии А "Дженоа" — "Верона" футболист хозяев Маттиа Дестро забил уникальный гол. Дело в том, что форвард держал бутылку в руке, переправляя мяч в сетку ворот.