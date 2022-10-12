Уникальный гол в свои ворота: смешное видео из Австрии

Игрок "Рида" поразил собственные ворота с чужой половины поля

Курьезный эпизод произошел в матче 11-го тура чемпионата Австрии "Вольфсберг" – "Рид". Гости забили уникальный гол в собственные ворота. Ранее Рюдигер забил "Шахтеру" ценой жуткой травмы.

В компенсированное время поединка австрийского первенства Маттиас Граггер отдавал пас на своего голкипера с чужой половины поля. Но сделал это крайне неудачно. 20-летний защитник находился метрах в 60-ти от собственных ворот, однако ударил по мячу слишком сильно.

Мяч перелетел голкипера и оказался в сетке ворот, сообщает Футбол24.

Тем не менее, автогол не помешал "Риду" обыграть "Вольфсберг" — 2:1.

Мы также писали, что в Италии вратарь и защитник сотворили самый глупый автогол года.

Кроме того, в чемпионате Нидерландов вратарь стал автором забавного автогола, врезавшись в штангу.

Отметим, и феноменальный гол с центра поля в Катаре.