Уникальный гол в свои ворота: смешное видео из Австрии
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Игрок "Рида" поразил собственные ворота с чужой половины поля
Курьезный эпизод произошел в матче 11-го тура чемпионата Австрии "Вольфсберг" – "Рид". Гости забили уникальный гол в собственные ворота. Ранее Рюдигер забил "Шахтеру" ценой жуткой травмы.
В компенсированное время поединка австрийского первенства Маттиас Граггер отдавал пас на своего голкипера с чужой половины поля. Но сделал это крайне неудачно. 20-летний защитник находился метрах в 60-ти от собственных ворот, однако ударил по мячу слишком сильно.
Мяч перелетел голкипера и оказался в сетке ворот, сообщает Футбол24.
Тем не менее, автогол не помешал "Риду" обыграть "Вольфсберг" — 2:1.
Мы также писали, что в Италии вратарь и защитник сотворили самый глупый автогол года.
Кроме того, в чемпионате Нидерландов вратарь стал автором забавного автогола, врезавшись в штангу.
Отметим, и феноменальный гол с центра поля в Катаре.