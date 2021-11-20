В Италии вратарь и защитник сотворили самый глупый автогол года (видео)

Курьез из итальянской трясины.

Смешной эпизод случился в матче Серии D (четвертого по силе дивизионе чемпионата Италии). В игре между «Гивиборго» и «Кореджезе» хозяева пропустили нелепый гол.

Вратарь, пытаясь выбить мяч подальше, покинул ворота и приблизился ближе к угловому флажку. Но мяч срезался с ноги у голкипера и отлетел в сторону ворот. Защитник, который находился рядом, пытался исправить ситуацию, но также толком не попал по мячу, и тот отлетел в сетку ворот.

Из-за этого нелепого гола "Гивиборго" уступил сопернику со счетом 1:2.

Как ранее сообщал "Телеграф", легенда футбола Златан Ибрагимович оформил первый автогол в карьере. На 49-й минуте встречи против "Болоньи" после подачи с углового "Ибра" срезал мяч в свои ворота.

Немало курьезных голов было забито и во время Евро-2020. Испанцы на домашней арене "Ла-Картуха" в Севилье на 30-й минуте встречи повели в счете после фатальной ошибки вратаря "хозяев" Мартина Дубравки. Пабло Сарабия угодил в перекладину, а затем мяч "свечой" опустился прямо на незадачливого кипера, от которого круглый попал в ворота. Отметим, стражу ворот явно мешало солнце и, возможно, из-за этого он и пропустил такой нелепый гол.