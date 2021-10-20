Вратарь стал автором забавного автогола, врезавшись в штангу (видео)

Забавный автогол приключился в чемпионате Нидерландов.

В матче 11-го тура второго дивизиона чемпионата Нидерландов "Рода" — "Йонг ПСВ" был забит нелепый автогол.

Соответствующее видео было опубликовано на страничке ESPN NL в Twitter.

На 9-й минуте поединка гости неожиданно вышли вперед после банального навеса с правого фланга. Кипер хозяев Роди Де Бур попытался поймать мяч, который летел ему за шиворот. В итоге вратарь таки добрался до круглого, однако врезавшись в штангу своих ворот, стража ворот развернуло и "снаряд" оказался за линией ворот. Рефери позже принял решение засчитать гол и "Йонг ПСВ" повели в счете.

Видео курьеза доступно в сети:

В итоге матч завершился со счетом 2:2. На данный момент "Рода" (18 очков) идет на 6-м месте в турнирной таблице, "Йонг ПСВ" (11 очков) — 17-й.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в матче Лиги чемпионов "Шахтер" — "Реал" (0:5) счет открыл защитник "Горняков" Сергей Кравец, который забил, пожалуй, самый красивый гол в своей карьере, правда, в свои ворота.

Отметим, недавно в Катаре был забит феноменальный гол с центра поля.