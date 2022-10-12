Кровавый гол "Реала": жуткий инцидент на последних минутах матча (видео)

Рюдигер и Трубин столкнулись головами

В четвертом туре группового этапа Лиги чемпионов "Шахтер" играл с "Реалом".

Донецкому клубу не хватило каких-то пары минут для победы над лучшим клубом Лиги чемпионов.

На пятой компенсированной минуте Рюдигер опередил Трубина и головой отправил мяч в сетку. Ничья — 1:1.

Но забил гол Рюдигер ценой травмы. В голевом моменте он столкнулся с вратарем "Шахтера" и получил сильное рассечение. Покидал поле игрок "Реала" весь в крови.

После четырех туров положение в нашей группе такое: "Реал" — 10 очков, "Лейпциг" — 6, "Шахтер" — 5, "Селтик" — 1. Следующий матч в Лиге чемпионов донецкий клуб проведет в гостях 25 октября против "Селтика".

Отметим, перед игрой в Варшаве болельщики организовали грандиозный флешмоб в поддержку Украины.