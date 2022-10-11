На матче Лиги чемпионов поддержали Украину (фото, видео)

Фаны организовали красивое шоу перед игрой

Перед матчем 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона 2022/23 между "Шахтером" и "Реалом" болельщики на стадионе "Войска Польского" в Варшаве (Польша) устроили флешмоб в поддержку Украины. "Телеграф" ведет онлайн-трансляцию встречи.

Об этом сообщает Tribuna. На трибунах варшавской арены фаны сформировали мозаику с флагами Украины и Польши.

По информации испанской marca этот флешмоб — символ поддержки президента Украины Владимира Зеленского и борьбы Украины против кровавого диктатора владимира путина.

Флешмоб болельщиков в матче Шахтер - Реал

Команды отыграли первый тайм. По итогам 45 минут "Горняки" сумели отразить атаки более титулованных гостей, сохранив свои ворота сухими — 0:0. За игрой можно следить на ОТТ сервисе megogo. Добавим, букмекеры не верят в украинский клуб.

Ранее сообщалось, что из-за ракетных атак рф по Украине под угрозой проведения оказался 7-й тур первенства страны, в том числе суперматч "Шахтер" — "Динамо" во Львове. Украинское Эль-Класико запланировано на воскресенье, 16 октября. К слову, все киевские игры уже перенесены.