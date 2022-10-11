Умер легендарный игрок "Шахтера", который работал на "ДНР"

Юрий Дегтерев дважды становился чемпионом Европы

В Донецке в возрасте 74 года умер знаменитый вратарь "Шахтера" Юрий Дегтерев. Недавно в ДТП погиб автор самого быстрого гола в истории футбола.

В составе "Шахтера" Дегтерев дважды выигрывал серебряные медали чемпионата СССР (в 1975 и 1979 годах), один раз становился бронзовым призером (1978), а также обладателем Кубка СССР (1980).

В составе сборной Союза голкипер в 1966 и 1967 годах становился чемпионом Европы среди юниоров. За первую команду СССР лучший вратарь Советского Союза 1977 года провел 17 матчей, в 10 из которых отстоял "на ноль", сообщают Факты.

После завершения карьеры Дегтерев закончил Высшую школу МВД СССР в Киеве, работал в уголовном розыске, дослужился до звания полковника.

Однако с 2014 года, после оккупации Россией Донбасса, перешел на сторону врагов и входил в состав футбольного союза "ДНР".

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