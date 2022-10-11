Укр

Умер легендарный игрок "Шахтера", который работал на "ДНР"

Автор
Любомир Луканюк Любомир Луканюк
Дата публикации
Читати українською
Автор
899
Умер легендарный игрок "Шахтера", который работал на "ДНР" Новость обновлена 11 октября 2022, 13:59

Юрий Дегтерев дважды становился чемпионом Европы

В Донецке в возрасте 74 года умер знаменитый вратарь "Шахтера" Юрий Дегтерев. Недавно в ДТП погиб автор самого быстрого гола в истории футбола.

В составе "Шахтера" Дегтерев дважды выигрывал серебряные медали чемпионата СССР (в 1975 и 1979 годах), один раз становился бронзовым призером (1978), а также обладателем Кубка СССР (1980).

В составе сборной Союза голкипер в 1966 и 1967 годах становился чемпионом Европы среди юниоров. За первую команду СССР лучший вратарь Советского Союза 1977 года провел 17 матчей, в 10 из которых отстоял "на ноль", сообщают Факты.

После завершения карьеры Дегтерев закончил Высшую школу МВД СССР в Киеве, работал в уголовном розыске, дослужился до звания полковника.

Однако с 2014 года, после оккупации Россией Донбасса, перешел на сторону врагов и входил в состав футбольного союза "ДНР".

Ранее мы рассказывали о трагедиях на футбольных матчах.

А также сообщали, что в Днепре умер легендарный олимпийский чемпион.