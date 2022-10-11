Сохраняйте спокойствие и продолжайте драться: мощная речь тренера "Шахтера"

Йовичевич мотивировал команду британской поговоркой

В Варшаве 11 октября пройдет матч четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов. Игра начнется в 22:00. Мы ведем онлайн-трансляцию поединка "Шахтер" — "Реал".

Накануне игры "горняки" провели тренировку на которой с мотивационной речью выступил главный тренер Игор Йовичевич.

"Трудный день для всех вас. Но мы вместе, и никто вместо нас не выйдет завтра на поле. Нам не отменят игру, как в УПЛ. Там гораздо хуже, чем здесь. И поэтому ответственность растет. Мы должны отдать все силы на футбольном поле, абсолютно все, всю энергию, которую вы предоставляете друг другу, должны почувствовать все украинцы, которые нас смотрят. Бейтесь от первой и до последней минуты.

Есть такая британская поговорка, которая помогла выиграть Вторую мировую войну: "Stay calm and carry on". Сохраняйте спокойствие и продолжайте драться, не останавливайтесь, не сдавайтесь, покажите, из чего вы слеплены. А вы действительно крепкие, мощные, все вы и все в вашей семье. Вы переживете это, переступите это и выиграете.

Эта энергия поможет нам быть конкурентоспособными с первой до последней секунды и поверить, что мы можем побеждать и брать очки", – видео выступления Йовичевича было опубликованно на странице клуба в Twitter.

Напомним, мы писали, где в Украине можно посмотреть матч "Шахтер" — "Реал".

Кстати, в первом матче с "Шахтером" футболисты "Реала" играли в "камень-ножницы-бумага".