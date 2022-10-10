"Шахтер" - "Реал": где и во сколько смотреть матч Лиги чемпионов
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Поединок пройдет в столице Польши
Четвертый тур группового этапа Лиги чемпионов начнется во вторник 11 октября. В этот день свой матч проведет донецкий "Шахтер". "Горняки" встретятся с мадридским "Реалом".
Где пройдет матч? Из-за войны в Украине наши команды вынуждены проводить поединки еврокубков в других странах. "Шахтер" примет "Реал" в Варшаве на арене "Войска Польского".
Когда начало? Стартовый свисток израильский рефери Орель Гринфельд даст в 22:00 по киевскому времени.
Где смотреть? Наш сайт ведет онлайн-трансляцию матча "Шахтер" — "Реал" с видеоповторами голов.
Кроме того, в Украине игру в прямой трансляции можно посмотреть на платформе Megogo.
Напомним, что матч в Мадриде "Реал" выиграл у "Шахтера" — 2:1.
Ранее мы писали, что матче с "Шахтером" футболисты "Реала" играли в "камень-ножницы-бумага".