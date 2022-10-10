"Шахтар" — "Реал": де і о котрій дивитись матч Ліги чемпіонів

Поєдинок пройде у столиці Польщі

Четвертий тур групового етапу Ліги чемпіонів розпочнеться у вівторок 11 жовтня. Цього дня свій матч проведе донецький "Шахтар". "Гірники" зустрінуться з мадридським "Реалом".

Де пройде матч? Через війну в Україні наші команди змушені проводити поєдинки єврокубків в інших країнах. "Шахтар" прийме "Реал" у Варшаві на арені "Війська Польського".

Коли початок? Стартовий свисток ізраїльський рефері Орель Грінфельд дасть о 22:00 за київським часом.

Де дивитись? Наш сайт веде онлайн-трансляцію матчу "Шахтар" — "Реал" з відеоповторами голів.

Крім того, в Україні гру у прямій трансляції можна переглянути на платформі Megogo.

Нагадаємо, що матч у Мадриді "Реал" виграв у "Шахтаря" — 2:1.

Раніше ми писали, що в матчі з "Шахтарем" футболісти "Реала" грали в "камінь-ножиці-папір".