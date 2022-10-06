У матчі з "Шахтарем" футболісти "Реала" грали у "камінь-ножиці-папір" (відео)
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Еден Азар та Тоні Рюдігер не поділили крісло на лаві запасних
У третьому турі групового етапу Ліги чемпіонів "Реал" обіграв "Шахтар".
Поки на полі йшли баталії, на лаві запасних іспанського клубу панували веселощі.
Футболісти Еден Азар та Тоні Рюдігер не поділили крісло. І вирішили розіграти його у дитячу гру "камінь-ножиці-папір", повідомляє Футбол 24. Азар програв і змушений був шукати менш зручне місце.
Відеоогляд матчу "Реал" — "Шахтар" можна переглянути у нас на сайті. За донецький клуб просто розкішним голом відзначився Олександр Зубков. А у воротах мадридців стояв українець Андрій Лунін.
Зазначимо, що сьогодні у єврокубках зіграє київське "Динамо". Підопічні Мірчі Луческу проведуть поєдинок Ліги Європи у Франції. Дивіться онлайн-трансляцію матчу "Ренн" — "Динамо".