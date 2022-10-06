В матче с "Шахтером" футболисты "Реала" играли в "камень-ножницы-бумага" (видео)
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Эден Азар и Тони Рюдигер не поделили кресло на скамейке запасных
В третьем туре группового этапа Лиги чемпионов "Реал" обыграл "Шахтер".
Пока на поле шли баталии, на скамейке запасных испанского клуба царило веселье.
Футболисты Эден Азар и Тони Рюдигер не поделили кресло. И решили разыграть его в детскую игру "камень-ножницы-бумага", сообщает Футбол 24. Азар проиграл и вынужден был искать менее удобное место.
Видеообзор матча "Реал" — "Шахтер" можно посмотреть у нас на сайте. За донецкий клуб просто шикарным голом отличился Александр Зубков. А в воротах мадридцев стоял украинец Андрей Лунин.
Отметим, что сегодня в еврокубках сыграет киевское "Динамо". Подопечные Мирчи Луческу проведут поединок Лиги Европы во Франции. Смотрите онлайн-трансляцию матча "Ренн" — "Динамо".