В матче с "Шахтером" футболисты "Реала" играли в "камень-ножницы-бумага" (видео)

Эден Азар и Тони Рюдигер не поделили кресло на скамейке запасных

В третьем туре группового этапа Лиги чемпионов "Реал" обыграл "Шахтер".

Пока на поле шли баталии, на скамейке запасных испанского клуба царило веселье.

Футболисты Эден Азар и Тони Рюдигер не поделили кресло. И решили разыграть его в детскую игру "камень-ножницы-бумага", сообщает Футбол 24. Азар проиграл и вынужден был искать менее удобное место.

Видеообзор матча "Реал" — "Шахтер" можно посмотреть у нас на сайте. За донецкий клуб просто шикарным голом отличился Александр Зубков. А в воротах мадридцев стоял украинец Андрей Лунин.

Отметим, что сегодня в еврокубках сыграет киевское "Динамо". Подопечные Мирчи Луческу проведут поединок Лиги Европы во Франции. Смотрите онлайн-трансляцию матча "Ренн" — "Динамо".