"Шахтар" — "Реал": онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів

"Гірники" намагатимуться взяти реванш за поразку тижневої давнини

У вівторок, 11 жовтня, у Варшаві відбудеться матч четвертого туру групового етапу Ліги чемпіонів. Донецький "Шахтар" приймає мадридський "Реал" Початок о 22:00. Ми проведемо онлайн-трансляцію матчу.

Розклади у групі

Тиждень тому команди зустрічалися у Мадриді. "Реал" виграв з рахунком — 2:1.

Якщо іспанці виграють і у Варшаві, то достроково вийдуть до плей-офф Ліги чемпіонів.

А "Шахтар" навіть у разі поразки не втратить шансів пробитися до 1/8 фіналу.

Напередодні матчу росія завдала потужних ударів по території України. Головний тренер "Шахтаря" Ігор Йовічевич пообіцяв, що клуб битиметься у матчі з "Реалом" за Україну.

Трохи цифр

"Гірники" здобули лише п’ять перемог в останніх 20 єврокубкових матчах на своєму полі (Н9 П6).

Незважаючи на перемоги над "Реалом" у сезоні 2020/21, "Шахтар" виграв лише сім із 30 матчів проти іспанських клубів (Н6 П17). У 14 домашніх матчах з представниками чемпіонату Іспанії "Шахтар" здобув лише три перемоги (Н4 П7) і програв чотири з останніх шести таких зустрічей (Н1 П1).

В активі "Реала" десять перемог у останніх 18 єврокубкових матчах на виїзді.

"Реал" відсвяткував лише три перемоги у дев’яти гостьових матчах з українськими клубами (Н4 П2).

"Королівський клуб" забив 26 голів у дев’яти останніх матчах з українськими командами. В 11 з останніх 13 таких зустрічей "Реал" забивав як мінімум два м’ячі.

Як справи у чемпіонаті

В останньому турі іспанської ЛаЛіги мадридський клуб у гостях обіграв "Хетафе" — 1:0.

Після восьми матчів у "Реала" та "Барселони" по 22 очки — вони лідери.

"Шахтар" у вихідні влаштував собі відпочинок, оскільки попросив перенести його матч із "Львовом".

В УПЛ донецький клуб після п’яти матчів йде на другому місці — 13 очок, лідирує "Дніпро-1" — 15.