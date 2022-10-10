"Шахтер" - "Реал": онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

"Горняки" постараются взять реванш за поражение недельной давности

Во вторник, 11 октября, в Варшаве пройдет матч четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов. Донецкий "Шахтер" принимает мадридский "Реал". Начало в 22:00. Мы проведем онлайн-трансляцию матча.

Расклады в группе

Неделю назад команды встречались в Мадриде. "Реал" выиграл со счетом — 2:1.

Если испанцы выиграют и в Варшаве, то досрочно выйдут в плей-офф Лиги чемпионов.

А "Шахтер" даже в случае поражения не потеряет шансы пробиться в 1/8 финала.

Накануне матча россия нанесла мощные удары по территории Украины. Главный тренер "Шахтера" Игор Йовичевич пообещал, что клуб будет биться в матче с "Реалом" за Украину.

Немного цифр

"Горняки" одержали всего пять побед в последних 20 еврокубковых матчах на своем поле (Н9 П6).

Несмотря на победы над "Реалом" в сезоне 2020/21, "Шахтер" выиграл только семь из 30 матчей против испанских клубов (Н6 П17). В 14 домашних матчах с представителями чемпионата Испании "Шахтер" добился всего трех побед (Н4 П7) и проиграл четыре из последних шести таких встреч (Н1 П1).

В активе "Реала" десять побед в последних 18 еврокубковых матчах на выезде.

"Реал" отпраздновал лишь три победы в девяти гостевых матчах с украинскими клубами (Н4 П2).

"Королевский клуб" забил 26 голов в девяти последних матчах с украинскими командами. В 11 из последних 13 таких встреч "Реал" забивал как минимум два мяча.

Как дела в чемпионате

В последнем туре испанской ЛаЛиги мадридский клуб в гостях обыграл "Хетафе" — 1:0.

После восьми матчей у "Реала" и "Барселоны" по 22 очка — они лидеры.

"Шахтер" на выходных устроил себе отдых, поскольку попросил перенести его матч со "Львовом".

В УПЛ донецкий клуб после пяти матчей идет на втором месте — 13 очков, лидирует "Днепр-1" — 15.