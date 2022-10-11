Зберігайте спокій і продовжуйте битися: потужна промова тренера "Шахтаря"

Йовічевіч мотивував команду британською приказкою

У Варшаві 11 жовтня відбудеться матч четвертого туру групового етапу Ліги чемпіонів. Гра розпочнеться о 22:00. Ми ведемо онлайн-трансляцію поєдинку "Шахтар" — "Реал".

Напередодні гри "гірники" провели тренування, на якому з мотиваційною промовою виступив головний тренер Ігор Йовічевіч.

"Важкий день для всіх вас. Але ми разом, і ніхто замість нас не вийде завтра на поле. Нам не скасують гру, як в УПЛ. Там набагато гірше, ніж тут. І тому відповідальність зростає. Ми маємо віддати всі сили на футбольному полі, абсолютно все, всю енергію, яку ви надаєте один одному, повинні відчути всі українці, які нас дивляться.

Є така британська приказка, яка допомогла виграти Другу світову війну: Stay calm and carry on. Зберігайте спокій і продовжуйте битися, не зупиняйтеся, не здавайтеся, покажіть, з чого ви зліплені. А ви справді міцні, потужні, всі ви і всі у вашій родині. Ви переживете це, переступите це та виграєте.

Ця енергія допоможе нам бути конкурентоспроможними з першої до останньої секунди і повірити, що ми можемо перемагати та брати очки”, – відео виступу Йовічевіча було опубліковано на сторінці клубу у Twitter.

Нагадаємо, ми писали, де в Україні можна подивитися матч "Шахтар" — "Реал".

До речі, у першому матчі з "Шахтарем" футболісти "Реала" грали у "камінь-ножиці-папір".