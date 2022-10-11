Помер легендарний гравець "Шахтаря", який працював на "ДНР"

Юрій Дегтерьов двічі ставав чемпіоном Європи

У Донецьку у віці 74 роки помер знаменитий воротар "Шахтаря" Юрій Дегтерьов. Нещодавно у ДТП загинув автор найшвидшого гола в історії футболу.

У складі "Шахтаря" Дегтерьов двічі вигравав срібні медалі чемпіонату СРСР (1975 і 1979 роках), один раз ставав бронзовим призером (1978), а також володарем Кубка СРСР (1980).

У складі збірної Союзу голкіпер у 1966 та 1967 роках ставав чемпіоном Європи серед юніорів. За першу команду СРСР найкращий воротар Радянського Союзу 1977 року провів 17 матчів, у 10 з яких відстояв "на нуль", повідомляють Факти.

Після завершення кар’єри Дегтерьов закінчив Вищу школу МВС СРСР у Києві, працював у карному розшуку, дослужився до звання полковника.

Проте з 2014 року, після окупації Росією Донбасу, перейшов на бік ворогів та входив до складу футбольної спілки "ДНР".

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