На матчі Ліги чемпіонів підтримали Україну (фото, відео)

Фани організували красиве шоу перед грою

Перед матчем 4-го туру групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2022/23 між "Шахтарем" та "Реалом" уболівальники на стадіоні "Війська Польського" у Варшаві (Польща) влаштували флешмоб на підтримку України. "Телеграф" веде онлайн-трансляцію зустрічі.

Про це повідомляє Tribuna. На трибунах варшавської арени фани сформували мозаїку із прапорами України та Польщі.

За інформацією іспанської marca, цей флешмоб — символ підтримки президента України Володимира Зеленського та боротьби України проти володимира путіна.

Флешмоб уболівальників у матчі Шахтар — Реал

Команди відіграли перший тайм. За підсумками 45 хвилин "Гірники" зуміли відбити атаки титулованіших гостей, зберігши свої ворота сухими — 0:0. За грою можна стежити на ОТТ сервісі megogo. Додамо, букмекери не вірять в український клуб.

Раніше повідомлялося, що через ракетні атаки рф по Україні під загрозою проведення опинився 7-й тур першості країни, у тому числі суперматч "Шахтар" — "Динамо" у Львові. Українське Ель-Класіко заплановано на неділю, 16 жовтня. До речі, всі київські ігри вже перенесені.