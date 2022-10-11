"Шахтар" — "Реал": букмекери подвоїли шанси "Гірників" на перемогу

Фахівці значно змінили коефіцієнти порівняно з минулою грою

Донецький "Шахтар" після мінімальної поразки від "Реала" (2:1) у 4-му турі Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2022/23 знову зіграє проти "Вершкових". Букмекери значно змінили коефіцієнти на поєдинок порівняно з матчем у Мадриді.

Про це повідомляє pm.ua. Букмекери вважають "Реал" — фаворитами у грі. Пряму трансляцію матчу "Шахтар" — "Реал" дивіться на нашому сайті 11 жовтня.

На думку аналітиків, "Шахтар" є безнадійним аутсайдером у грі проти мадридців. На перемогу "Гірників" або нічию можна зробити ставку з коефіцієнтом 7,20 (імовірність 14%) та 5,00 (20%) відповідно. Успіх "Реала" оцінюється коефіцієнтом 1,44 (70%). Примітно, що буквально тиждень тому шанси донеччан на тріумф були ще нижчими (7%) та оцінювалися коефіцієнтом 14. Таким чином, фахівці фактично подвоїли шанси на успіх для українського клубу.

Прогноз букмекерів на матч Ліги чемпіонів "Шахтар" — "Реал" (дані за 11 жовтня):

Парі-Матч: (перемога "Шахтаря" 7,20 — нічия 5,00 — перемога "Реала" 1,44)

У першому турі ЛЧ "Гірники" сенсаційно розгромили німецький РБ Лейпциг (1:4), а в другому — не зуміли переграти шотландський "Селтік" (1:1).