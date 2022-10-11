"Шахтер" - "Реал": букмекеры удвоили шансы "Горняков" на победу

Специалисты значительно изменили коэффициенты в сравнении с прошлой игрой

Донецкий "Шахтер" после минимального поражения от "Реала" (2:1) в 4-м туре Лиги чемпионов УЕФА сезона 2022/23 вновь сыграет против "Сливочных". Букмекеры значительно изменили коэффициенты на поединок в сравнении с матчем в Мадриде.

Об этом сообщает pm.ua. Букмекеры считают "Реал" — фаворитами в игре. Прямую трансляцию матча "Шахтер" — "Реал" смотрите на нашем сайте 11 октября.

По мнению аналитиков, "Шахтер" является безнадежным аутсайдером в игре против мадридцев. На победу "Горняков" или ничью можно сделать ставку с коэффициентом 7,20 (вероятность 14%) и 5,00 (20%) соответственно. Успех "Реала" оценивается коэффициентом 1,44 (70%). Примечательно, что буквально неделю назад шансы дончан на триумф были еще ниже (7%) и оценивались коэффициентом 14. Таким образом, специалисты фактически удвоили шансы на успех для украинского клуба.

Прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов "Шахтер" — "Реал" (данные за 11 октября):

Пари-Матч: (победа "Шахтера" 7,20 — ничья 5,00 — победа "Реала" 1,44)

В первом туре ЛЧ "Горняки" сенсационно разгромили немецкий РБ Лейпциг (1:4), а во втором — не сумели переиграть шотландский "Селтик" (1:1).