"Шахтар" — "Реал": стартові склади команд на суперматч Ліги чемпіонів

Донеччани вийдуть проти "Реала" з Траоре на вістрі

У вівторок, 11 жовтня, донецький "Шахтар" зіграє з "Реалом" у рамках матчу 4-го туру Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2022/23. "Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу "Гірників" з "Вершковими".

Перед початком поєдинку стали відомі стартові склади команд. Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.

Стартові склади команд на матч "Шахтар" — "Реал":

"Шахтар" : Трубін, Конопля, Бондар, Матвієнко, Михайличенко, Степаненко, Судаков, Бондаренко, Зубков, Мудрик, Траоре.

Запасні: Шевченко, П’ятов, Кривцов, Тейлор, Козик, Криськів, Джурасек, Топалов, Очеретько, Петряк, Сікан, Кулаков.

"Реал" : Лунін — Васкес, Начо, Рюдігер, Менді — Чуамені, Вальверде, Кроос — Азар, Бензема, Родріго.

Запасні: Лопес, Канісарес, Карвахаль, Мілітао, Алаба, Вальєхо, Модріч, Асенсіо, Камавінга, Одріосола, Вінісіус, Діас

Матч "Шахтар" — "Реал" відбудеться у Варшаві на стадіоні "Війська Польського", початок зустрічі — о 22:00 за київським часом. До речі, поєдинок у прямому ефірі покажуть в Україні на ОТТ-платформі megogo, а букмекери не вірять в український клуб.