Матч "Шахтар" — "Динамо" під загрозою зриву

Росіяни посилили ракетний терор

Після варварських обстрілів Києва та України з боку рф футбольна влада може перенести найближчий тур першості країни, зокрема гру "Шахтар" — "Динамо".

Про це повідомляє telegram-канал "Динамо Київ Inside". За інформацією джерела, Українська асоціація футболу (УАФ) та Українська прем’єр-ліга (УПЛ) ухвалюють рішення щодо перенесення 7-го туру чемпіонату України з футболу. Матчі мають відбутися 14-16 жовтня, а центральна гра туру "Шахтар" — "Динамо" запланована на неділю.

Повідомляється, що всі київські ігри буде скасовано при цьому місцем поєдинку "Шахтар" — "Динамо" обрано Львів. Потенційне перенесення ігор пов’язане не тільки з безпекою, але й дасть можливість не підвищувати навантаження на енергетичну систему України, яка постраждала від ударів росії.

"УАФ та УПЛ на цей час приймають рішення про можливість скасування наступного туру та призупинення чемпіонату. Київські матчі на вихідних скасовані", — йдеться у повідомленні.

Розклад 7-го туру УПЛ

Додамо, востаннє команди зустрічалися між собою у жовтні 2021 року. Тоді вболівальники голів не побачили.

Нагадаємо, у вівторок "Шахтар" зіграє з "Реалом" у 4-му турі Ліги чемпіонів. За ходом цієї гри можна стежити на "Телеграфі".

Київське "Динамо", у свою чергу, у 4-му турі Ліги Європи зустрінеться з "Ренном". Букмекери озвучили прогноз на це протистояння.