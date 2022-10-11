Нова ракетна атака на Україну: що відомо зараз

Українські землі під потужною обороною сил ППО

На 230 день повномасштабного російського вторгнення країна-агресор знову здійснила масований обстріл багатьох українських регіонів. Проте українські сили ППО невтомно та успішно працюють, оберігаючи спокій українців. Зокрема, протиповітряна оборона на ранок вівторка вже встигла відпрацювати у Київській, Хмельницькій, Рівненській, Миколаївській, Одеській та інших областях. Крім того, рф влучила ракетою по Ладижинській ТЕС у Вінницькій області.

Інформацію щодо збиття у передмісті Києва двох російських ракет, які, вочевидь, були випущені з території Каспійського моря, підтвердив голова столичної ОВА Олексій Кулеба, наголосивши на потребі залишатися в укриттях, допоки в регіоні триває сигнал повітряної тривоги.

На Київщині успішно працює ППО

"Київщина! В одному з районів області силами ППО збито ракету. Повітряна тривога все ще триває, тому перебувайте в укриттях. Віримо в ЗСУ та зберігаємо спокій", — написав він, додавши, що пізніше відбулося збиття ще одної ворожої ракети.

Що стосується багатостраждальної Миколаївщини, то голова обласної військової адміністрації регіону Віталій Кім пише, що ППО в області відпрацювало на відмінно. Крім того, він додав, що ракети уранці були збиті й над Одещиною. Це на своїй сторінці у телеграм-каналі підтвердив очільник Одеської ОВА Максим Марченко. За його словами, що ворог знову спробував завдавати ударів по області, проте це йому не вдалося, адже підрозділи сил протиповітряної оборони ведуть невпинну роботу. Також він закликав містян не залишати укриттів, поки триває тривога.

На Вінниччині рф здійснила атаку на Ладижинську ТЕС. Два дрони-камікадзе "Shahed-136" були випущені по станції, — повідомив Сергій Борзов у своєму телеграм-каналі. Крім того, він додав, що усі служби працюють. Та попросив дотримуватися заходів безпеки під час повітряної тривоги.Наразі в області суттєві перебої зі світлом.

У пресслужбі Ладижинської ТЕС підтвердили, що вранці російські терористичні війська дронами-камікадзе здійснили обстріл теплоелектростанції.

"Пошкоджено енергетичне обладнання станції. На щастя, обійшлося без жертв. Наразі задля безпеки на об’єкті знаходиться критично необхідний персонал. Працівники знаходяться в укриттях", — йдеться у повідомленні.

Також у соцмережах ширилася інформація про збиття ворожих снарядів у Рівненській області, проте тутешня влада поки жодних відомостей з цього приводу не оприлюднила.

Водночас керівник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул повідомив про пуск росіянами ще 10 крилатих ракет із Каспію та такої ж кількості — з російського Саратова.

Варто відзначити, що кривава росія вранці у вівторок випустила Україною десятки ракет, 4 з них були успішно збиті українськими ППО. Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що напередодні росія випустила високоточні ракети по багатьох українських містах. Від ворожого обстрілу постраждали Київ, Житомир, Кривий Ріг, Черкаси, Львів та інші населені пункти.