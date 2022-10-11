Війна — день 230: ЗСУ тиснуть на Донбасі, а Україна відходить від масштабного ракетного удару

Оперативно про головне 11 жовтня

Повномасштабне вторгнення росії в Україну триває вже 230. ЗСУ продовжують наступ на сході нашої країни, а на Херсонщині окупанти намагаються збудувати нові лінії оборони. Україна ж продовжує відходити від масованого ракетного удару, яким напередодні було пошкоджено 11 інфраструктурних об’єктів по всій країні, а також десятки житлових будинків, культурних об’єктів та закладів освіти.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 11 жовтня, але оперативніше інформацію можна отримувати в нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

00:00 У Португалії, Німеччині, Польщі, Італії та інших країнах відбулися масові демонстрації на підтримку України.

Нагадаємо, інформація за 8 жовтня доступна у матеріалі: "Війна — день 227: на Кримському мості трапився "бавовна", ЗСУ продовжують наступ"

Дані за 9 жовтня доступні у зведенні: "Війна — день 228: окупанти отримують від ЗСУ і продовжують ядерний шантаж"

Про те, що відбувалося 10 жовтня, можна дізнатися у матеріалі: "Війна — день 229: окупанти влаштували ракетний терор всій Україні"