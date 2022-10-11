Просто та ефективно: 13 порад, як заощадити електрику

Деякі прийоми можуть суттєво зменшити суми у платіжках

Низка останніх атак росії була спрямована на об’єкти енергетичної інфраструктури України, через що в країні як ніколи актуальне розумне споживання електроенергії.

Є ряд простих способів, як без особливих зусиль зменшити навантаження на мережу. Наприклад, ними ділиться журналіст Дмитро Литвиненко.

Він написав 13 швидких порад щодо економії електрики:

у коридорах, тамбурах, на сходових майданчиках та прибудинковій території варто встановити датчики руху, щоб електрика не витрачалася дарма; без зайвої необхідності краще не користуватися ліфтами — спуститися або піднятися на нижні поверхи можна і сходами; в пікове навантаження (з 8 до 11 і з 20 до 22) краще не включати пральні машини, обігрівачі та іншу техніку, що споживає багато енергії; звертайте увагу на клас енергоспоживання приладів — між С та А+ є велика різниця; бойлер споживає багато електрики, тому можна знизити температуру нагріву та вибрати душ замість ванни; багато енергії споживає і пилосос, замість нього можна іноді і підмісти віником; коли ставите чайник на одну чашку чаю, то підігрівайте відповідну кількість води, а не півтора літра; для прання в сучасних машинках достатньо води температурою 30 градусів, — відпрає майже так само, як і за 60, але споживання буде значно нижчим; розморозьте морозилку і не зберігайте у холодильнику великі запаси їжі, щоб енергія не витрачалася на охолодження льоду та зайвих продуктів; зарядні пристрої та побутові прилади не повинні бути включені в розетку, коли не використовуються, бо в режимі сну теж споживають енергію; прилади електроопалення зараз не на часі, вони споживають багато електрики, особливо бюджетні; обігріватися кондиціонерами теж погана ідея; у квартирі цілком можна жити при 17 градусах, не варто гріти повітря до 23; головне для електромережі це стабільність, тому різко вводити жорсткі заходи економії теж варто, робіть це поступово.

Як повідомляв "Телеграф", 10 жовтня росія вдарила по об’єктах критичної інфраструктури в 11 областях України, через що почалися перебої з електрикою і влада була змушена закликати громадян до економії електроенергії для стабілізації мережі.

Раніше ми публікували три способи зігрітися без електрики та опалення.