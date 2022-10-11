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Просто та ефективно: 13 порад, як заощадити електрику

Автор
Валерія Куценко Валерія Куценко
Дата публікації
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Автор
Просто та ефективно: 13 порад, як заощадити електрику Новина оновлена 11 жовтня 2022, 14:33

Деякі прийоми можуть суттєво зменшити суми у платіжках

Низка останніх атак росії була спрямована на об’єкти енергетичної інфраструктури України, через що в країні як ніколи актуальне розумне споживання електроенергії.

Є ряд простих способів, як без особливих зусиль зменшити навантаження на мережу. Наприклад, ними ділиться журналіст Дмитро Литвиненко.

Він написав 13 швидких порад щодо економії електрики:

  1. у коридорах, тамбурах, на сходових майданчиках та прибудинковій території варто встановити датчики руху, щоб електрика не витрачалася дарма;
  2. без зайвої необхідності краще не користуватися ліфтами — спуститися або піднятися на нижні поверхи можна і сходами;
  3. в пікове навантаження (з 8 до 11 і з 20 до 22) краще не включати пральні машини, обігрівачі та іншу техніку, що споживає багато енергії;
  4. звертайте увагу на клас енергоспоживання приладів — між С та А+ є велика різниця;
  5. бойлер споживає багато електрики, тому можна знизити температуру нагріву та вибрати душ замість ванни;
  6. багато енергії споживає і пилосос, замість нього можна іноді і підмісти віником;
  7. коли ставите чайник на одну чашку чаю, то підігрівайте відповідну кількість води, а не півтора літра;
  8. для прання в сучасних машинках достатньо води температурою 30 градусів, — відпрає майже так само, як і за 60, але споживання буде значно нижчим;
  9. розморозьте морозилку і не зберігайте у холодильнику великі запаси їжі, щоб енергія не витрачалася на охолодження льоду та зайвих продуктів;
  10. зарядні пристрої та побутові прилади не повинні бути включені в розетку, коли не використовуються, бо в режимі сну теж споживають енергію;
  11. прилади електроопалення зараз не на часі, вони споживають багато електрики, особливо бюджетні; обігріватися кондиціонерами теж погана ідея;
  12. у квартирі цілком можна жити при 17 градусах, не варто гріти повітря до 23;
  13. головне для електромережі це стабільність, тому різко вводити жорсткі заходи економії теж варто, робіть це поступово.

Як повідомляв "Телеграф", 10 жовтня росія вдарила по об’єктах критичної інфраструктури в 11 областях України, через що почалися перебої з електрикою і влада була змушена закликати громадян до економії електроенергії для стабілізації мережі.

Раніше ми публікували три способи зігрітися без електрики та опалення.

Теги:
#Поради #Електроенергія #Електрика #Економія