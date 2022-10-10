ЗСУ все ближче до Сватового: актуальні карти боїв в Україні

Росіяни намагаються перешкодити українському контрнаступу на різних напрямках

Українські військові продовжують оборону на Донеччині, де на Бахмутському та Авдіївському напрямках росіяни активно атакують. У Луганській, Харківській та Херсонській областях ЗСУ відкидає окупантів.

Згідно зі звітом Інституту вивчення війни, наступ українських сил триває на схід від річки Оскол з Харківщини на Луганщину. Вони вже увійшли до Стельмахівки (село в Луганській області за 18 км на захід від Сватового). На цьому напрямі також відзначено атаки росіян.

Не припиняється обстріл території України ракетами. Чергова атака росіян зруйнувала у Запоріжжі під’їзд житлового будинку — вже втретє поспіль ворог збирається в житлову інфраструктуру.

Карта боїв в Україні

Схід України

ЗСУ продовжує рух у бік Сватового — за кілька днів подолали близько 10 км (порівняно зі зведеннями минулого тижня). Ворог намагається атакувати на цьому напрямі — на кордоні з росією, а також на північний схід від Лиману.

Частина аналітиків вважає, що українські військові вже у процесі повернення контролю над населеними пунктами Першотравневе та Невське.

Карта контрнаступу на сході

У районі Бахмута та Авдіївки росія продовжує атакувати. Штурмові дії росія вчиняє також на південний захід від Донецька.

Карта боїв у Донецькій області

Південь України

Російські окупанти намагаються атакувати українські війська у відповідь на контрнаступ, але лише зазнають втрат. Вони намагалися прорватися у бік Тернових Под, а також Давидового Брода. Нещодавно звільнено населені пункти під вогнем окупантів. Повідомляється про бої в районі П’ятихаток, Саблуківки та Качкарівки — все на північний схід від Нової Каховки. Росіяни вистроюють нові оборонні лінії.

Карта контрнаступу на півдні України

Як раніше повідомляв "Телеграф", у ніч на 10 жовтня Запоріжжя зазнало масової ракетної атаки — росіяни знову потрапили в під’їзд багатоповерхового будинку, внаслідок чого він обрушився. Такі обстріли — частина провокації, спрямованої проти ЗСУ та України, вважають військові. Нагадаємо, росіяни дуже побоюються, що і на Запорізькому напрямі Україна розпочне контрнаступ.