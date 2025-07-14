Була за життя легендою, але її могила виглядає забутою: де похована уродженка Києва Алла Балтер

Актриса програла у боротьбі з тяжким захворюванням

Відома актриса Алла Балтер померла у 60-річному віці внаслідок онкологічного захворювання. У неї залишився син Максим Віторган, який побудував у Росії кар’єру актора, але судячи з усього, спадкоємець нечасто навідується на могилу матері.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, де похована актриса Алла Балтер та як виглядає її пам’ятник. Знаменитість померла рівно 25 років тому.

Алла Балтер — що про неї відомо

Легендарна актриса Алла Балтер народилася 23 серпня 1939 року у Києві, в єврейській родині. Вищу освіту вона здобула у Київському театральному училищі при театрі ім. І. Франка.

Алла Балтер у молодості

На початку кар’єри Алла грала на сценах українських театрів, зокрема Національного театру ім. Лесі Українки. Але потім вирушила будувати кар’єру до Російської Федерації. З 1984 року вона була ведучою акторкою Театру ім. Маяковського. У театральному середовищі Аллу Балтер обожнювали як ікону стилю.

Алла Балтер будувала кар’єру у Росії

Також Алла знялася у понад 10 кінострічках, серед яких "Транзит", "Останній візит" та "Чорний квадрат". У 1990 році вона отримала звання "заслужена артистка РРФСР".

Алла Балтер знялася у кількох фільмах

Актриса була двічі одружена. Першим її чоловіком став футболіст Еммануель Анброх, але їхній шлюб виявився недовгим. У 1970 році Алла знову пішла під вінець, її обранцем став народний артист Росії Еммануель Віторган, якому вона подарувала сина Максима.

Алла Балтер та Еммануїл Віторган

Від чого померла Алла Балтер і як виглядає її могила

У радянської актриси наприкінці 90-х років почали проявлятися симптоми тяжкої хвороби – раку хребта. Три роки Алла боролася з недугою, але попри три найскладніші операції та допомогу найкращих світових фахівців, перемогти її не вдалося.

Алла Балтер померла від раку

Алла Балтер померла 14 липня 2000 року в Москві в 60-річному віці. Її поховали на Ваганьківському цвинтарі, ділянці 24. Рідні встановили їй скромний пам’ятник у вигляді самотньої колони з висіченим ім’ям актриси та фразою: "Ми з тобою".

Алла Балтер похована на цвинтарі у Москві

Через деякийчас біля могили поставили великий чорно-білий портрет акторки. Але, як повідомляють ЗМІ, судячи з усього, місце поховання зірки чоловік і син відвідують рідко. Зараз могила актриси виглядає занедбано, її пам'ятник у вигляді колони злегка покосився, а ділянка неприбрана.

Як виглядає могила Алли Балтер

Працівники цвинтаря зазначають, що іноді до могили Алли Балтер приходять шанувальники та залишають квіти. Однак, дивлячись на могилу, складається враження, що до неї давно ніхто не приходив.

"Телеграф" писав раніше, як виглядає могила Водяницької, яка зіграла Зою Космодем’янську. Акторка народилася у Харкові, але похована у Москві.