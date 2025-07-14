Была при жизни легендой, но ее могила выглядит забытой: где покоится уроженка Киева Алла Балтер

Актриса проиграла в борьбе с тяжелым заболеванием

Известная актриса Алла Балтер скончалась в 60-летнем возрасте в результате онкологического заболевания. У нее остался сын Максим Виторган, который построил в России карьеру актера, но судя по всему, наследник нечасто наведывается на могилу матери.

"Телеграф" решил выяснить, где похоронена актриса Алла Балтер и как выглядит ее памятник. Знаменитость умерла ровно 25 лет назад.

Алла Балтер — что о ней известно

Легендарная актриса Алла Балтер родилась 23 августа 1939 года в Киеве, в еврейской семье. Высшее образование она получила в Киевском театральном училище при театре им. И. Франко.

Алла Балтер в молодости

В начале карьеры Алла играла на сценах украинских театров, в том числе Национального театра им. Леси Украинки. Но позже отправилась строить карьеру в Российскую Федерацию. С 1984 года она была ведущей актрисой Театра им. Маяковского. В театральной среде Аллу Балтер боготворили как икону стиля.

Алла Балтер строила карьеру в России

Также Алла снялась в более 10 кинолентах, среди которых "Транзит", "Последний визит" и "Черный квадрат". В 1990 году она получила звание "заслуженная артистка РСФСР".

Алла Балтер снялась в нескольких фильмах

Актриса была дважды замужем. Первым ее супругом стал футболист Эммануэль Анброх, но их брак оказался недолгим. В 1970 году Алла снова пошла под венец, ее избранником стал народный артист России Эммануэль Виторган, которому она подарила сына Максима.

Алла Балтер и Эммануил Виторган

От чего умерла Алла Балтер и как выглядит ее могила

У советской актрисы в конце 90-х годов начали проявляться симптомы тяжелой болезни — рака позвоночника. Три года Алла боролась с недугом, но несмотря на три сложнейшие операции и помощь лучших мировых специалистов, победить его не удалось.

Алла Балтер умерла от рака

Алла Балтер скончалась 14 июля 2000 в Москве в 60-летнем возрасте. Ее похоронили на Ваганьковском кладбище, участок 24. Родные установили ей скромный памятник в виде одинокой колонны с высеченным именем актрисы и фразой: "Мы с тобой".

Алла Балтер похоронена на кладбище в Москве

Через время возле могилы поставили большой черно-белый портрет актрисы. Но как сообщают СМИ, судя по всему, последнее пристанище звезды муж и сын посещают редко. Сейчас могила актрисы выглядит печально, ее памятник в виде колонны слегка покосился, а участок неубранный.

Как выглядит могила Аллы Балтер

Работники кладбища отмечают, что иногда к могиле Аллы Балтер приходя поклонники и оставляют цветы. Однако глядя на могилу, создается впечатление, что к ней давно никто не приходил.

"Телеграф" писал ранее, как выглядит могила Водяницкой, сыгравшей Зою Космодемьянскую. Актриса родилась в Харькове, но похоронена в Москве.