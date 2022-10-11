Не помста за Кримський міст: у Байдена розкрили деталі масованого обстрілу України

Багато хто пов’язав ракетні удари по Україні з вибухом на Кримському мості, але такі великі атаки плануються заздалегідь

Російська атака на українську інфраструктуру була настільки масштабною, що її планування зайняло понад кілька днів. Таку думку висловив речник ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі.

Слова політика цитує CNN. Кірбі зазначив, що на таке планування йде більше часу і "це не означає, що вибух на Кримському мості міг прискорити деякі з їхніх планів". При цьому спікер не зміг сказати, чи змінює росія стратегію із програшами на фронті на залякування населення та шкоду інфраструктурі. Він нагадав, що ця тенденція розвивається останніми днями.

У статті також зазначається, що ракетні атаки на енергооб’єкти можуть стати провісником нового кривавого етапу у війні Росії проти України. Аналітики інституту вивчення війни вважають, що якщо атаку було сплановано ще до вибуху на Кримському мосту, то вона планувалася, щоб відвернути увагу від провалу на напрямку Харків-Ізюм-Лиман.

З Кірбі не зовсім погоджується спікер командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. Він вважає, що росія вдарити зараз могла через вибух на Кримському мості. Ворог намагається посіяти паніку – для цього бити з енергетики країни. Від постачання залежать інші комунальні послуги, такі як подача води та опалення. У Росії, ймовірно, планували атаки на холоднішу погоду. Гнат вважає, що така атака може бути не останньою — це терор проти українців.

Як раніше повідомляв "Телеграф", вранці 11 жовтня росія атакувала ще одну ТЕС — цього разу на Вінниччині. Використовували дрони-камікадзе. У РНБО вважають, що росія має проблеми з кількістю ракет і влаштувати Україні постійний ракетний терор їх не вистачить.