росія зранку атакувала ще один енергетичний об’єкт в Україні: що відомо

Ворог намагається налякати українців атаками на інфраструктуру

росія продовжує атакувати українські об’єкти енергетичної сфери — під ударом опинилася Ладижинська ТЕС у Вінницькій області. В області під час повітряної тривоги помітили дронів – на місці працюють відповідні служби.

Про це повідомив голова ОВА Сергій Борзов. Він підтвердив атаку і повідомив, що її здійснили два дрони-камікадзе "Shahed-136".

Ладижинська ТЕС — частина ДПЕК "Західенерго". Вона забезпечує не лише Вінницьку область, а й частину сусідніх районів. ТЕС працює на вугіллі.

Ладижинська ТЕС на карті

Окупанти напередодні влаштували масований обстріл українських інфраструктурних об’єктів — перебої з електроенергією та постачанням води спостерігалися у багатьох містах України — накрило загалом 12 областей та столицю. За даними ДСНС на ранок 11 жовтня все ще залишалися знеструмленими 301 населений пункт у Київській, Львівській, Сумській, Тернопільській та Хмельницькій областях.

Як раніше повідомляв "Телеграф", внаслідок атак загинули мирні громадяни — росія вдарила по вулицях міст та цивільних об’єктах у ранковий час пік.