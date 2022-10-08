Війна — день 227: росіяни посилюють обстріли міст, а ЗСУ продовжують наступ

Оперативно про головне 8 жовтня

Повномасштабне вторгнення росії в Україну триває вже 227 днів. Збройні сили України продовжують контрнаступ у Харківській та Луганській областях, намагаючись перерізати стратегічну трасу Кремінна-Сватове. Окупанти намагаються компенсувати це шляхом посилення тиску на Бахмут, де в них місцями спостерігаються деякі успіхи. А от у Херсонській області у росіян спостерігаються панічні настрої, адже через втрату низки населених пунктів їм доводиться спішно споруджувати нові укріплення.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 8 жовтня, але оперативніше інформацію можна отримувати в нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

00:00 На півдні України було збито три дрони-камікадзе, за допомогою яких окупанти намагалися атакувати Миколаївську та Одеську області.

Інформація за 5 жовтня доступна у матеріалі: "Війна — день 224: ЗСУ звільняють Луганщину та наступають на Херсонщині" .

Нагадаємо, дані за 6 жовтня доступні у зведенні: "Війна — день 225: ЗСУ звільняють Луганщину, а окупанти б’ють по мирних містах".

Про те, що відбувалося 7 жовтня, читайте у трансляції:"Війна — день 226: ЗСУ вдалими атаками "вітають" путіна з ювілеєм" .