"Зниження обсягів перевезень у багато разів": рух Кримським мостом відновили, але лише частково (відео)

Вантажівки на міст не пускають

Росіяни в окупованому Криму частково відновили рух мостом через Керченську протоку, яка напередодні постраждала від потужного вибуху.

Як повідомляється в місцевих телеграм-каналах, наразі запущено реверсивний рух транспорту автомобільною частиною мосту. При цьому з повним оглядом пропускають лише легкові автомобілі та автобуси. А от водіїв вантажівок закликають планувати свої маршрути із використанням поромної переправи.

Також повідомляється, що через реверсивний рух на мосту утворилися величезні черги з машин.

Увечері з’явилося відео, на якому, як стверджується, видно проходження тестового поїзда по залізничній частині.

Тим часом блогер і офіцер ізраїльської армії Ігаль Левін оцінив пошкодження мосту і повідомив, що хоч він і не зруйнований повністю, але на обсягах перевезень вони все ж таки позначаться.

Як повідомлялося раніше, про вибух на Кримському мості стало відомо вранці 8 жовтня. Згідно з попередньою версією, там вибухнула вантажівка з вибухівкою, проте як вона туди потрапила залишається невідомою, оскільки росіяни заявляли, що ретельно перевіряють усі транспортні засоби, які заїжджають на міст.

При цьому в ЗМІ вже з’явилися чутки про те, що цей вибух справа СБУ, хоча сама спецслужба цю інформацію не підтверджувала, але прокоментувала це віршем.

В Офісі президента вже висловили думку, що вибух може бути результатом розборок між російськими силовими структурами.