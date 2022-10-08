"Зниження обсягів перевезень у багато разів": рух Кримським мостом відновили, але лише частково (відео)
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Вантажівки на міст не пускають
Росіяни в окупованому Криму частково відновили рух мостом через Керченську протоку, яка напередодні постраждала від потужного вибуху.
Як повідомляється в місцевих телеграм-каналах, наразі запущено реверсивний рух транспорту автомобільною частиною мосту. При цьому з повним оглядом пропускають лише легкові автомобілі та автобуси. А от водіїв вантажівок закликають планувати свої маршрути із використанням поромної переправи.
Також повідомляється, що через реверсивний рух на мосту утворилися величезні черги з машин.
Увечері з’явилося відео, на якому, як стверджується, видно проходження тестового поїзда по залізничній частині.
Тим часом блогер і офіцер ізраїльської армії Ігаль Левін оцінив пошкодження мосту і повідомив, що хоч він і не зруйнований повністю, але на обсягах перевезень вони все ж таки позначаться.
Як повідомлялося раніше, про вибух на Кримському мості стало відомо вранці 8 жовтня. Згідно з попередньою версією, там вибухнула вантажівка з вибухівкою, проте як вона туди потрапила залишається невідомою, оскільки росіяни заявляли, що ретельно перевіряють усі транспортні засоби, які заїжджають на міст.
При цьому в ЗМІ вже з’явилися чутки про те, що цей вибух справа СБУ, хоча сама спецслужба цю інформацію не підтверджувала, але прокоментувала це віршем.
В Офісі президента вже висловили думку, що вибух може бути результатом розборок між російськими силовими структурами.