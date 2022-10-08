"Снижение объемов перевозок во много раз": движение по Крымскому мосту возобновили, но лишь частично (видео)

Грузовики на мост не пускают

Россияне в оккупированном Крыму частично возобновили движение по мосту через Керченский пролив, который накануне пострадал от мощного взрыва.

Как сообщается в местных телеграм-каналах, в настоящее время запущено реверсивное движение транспорта по автомобильной части моста. При этом с полным досмотром пропускают лишь легковые автомобили и автобусы. А вот водителей грузовиков призывают планировать свои маршруты с использованием паромной переправы.

Также сообщается, что из-за реверсивного движения на мосту образовались огромные очереди из машин.

Вечером появилось видео, на котором, как утверждается, видно прохождение тестового поезда по железнодорожной части.

Тем временем блогер и офицер израильской армии Игаль Левин оценил повреждения моста и сообщил, что хоть он и не разрушен полностью, но на объемах перевозок они все же скажутся.

Как сообщалось ранее, о взрыве на Крымском мосту стало известно утром 8 октября. Согласно предварительной версии, там взорвался грузовик со взрывчаткой, однако как он туда попал остается неизвестным, поскольку россияне заявляли, что тщательно проверяют все транспортные средства, которые заезжают на мост.

При этом в СМИ уже появились слухи о том, что этот взрыв дело рук СБУ, хотя сама спецслужба эту информацию не подтверждала, но прокомментировала это стихом.

В Офисе президента уже высказали мнение, что взрыв может быть результатом разборок между российскими силовыми структурами.