Момент взрыва Крымского моста попал на видео: в чем странность

В россии начато расследование

Взрыв Крымского моста является одной топ-тем сегодняшних новостей — в сети появилось видео момента якобы взрыва грузовика на мосту. Напомним, по мнению российской стороны именно подрыв грузовика стал причиной обрушения нескольких пролетов автомобильного моста и пожара цистерн с топливом.

В россии уже начали реагировать на взрыв — была создана правительственная комиссия в связи с чрезвычайным происшествием по поручению путина. Ему доложили об всем произошедшем — главы МЧС и Минтранса россии по поручению российского президента будут присутствовать на месте ЧП.

На видео, которое распространяется в сети, действительно виден едущий грузовик, как и другие транспортные средства.

Ситуация с подрывом грузовика достаточно странная — россия широко анонсировала, что грузовые и легковые автомобили перед выездом на мост проходят специальную проверку с помощью рентгена аппарата российской разработки. За несколько секунд он должен сканировать авто и обнаруживать следы опасных, в том числе и взрывчатых веществ.

Следком рф возбудил дело — мост осматривают криминалисты и специалисты, которые смогут дать заключение, в какие сроки его восстановят.

При этом российские сенаторы уже начинают разражаться угрозами. В частности сенатор александр башкин заявил что со стороны рф будет дан адекватный и возможно ассиметричный ответ на такое ЧП, а депутат госдумы олег морозов заявил, что это теракт и объявление войны без правил. В самом Кремле оценок произошедшему пока не дают.

Напомним, местные власти заявили, что повредили Крымский мост "украинские вандалы". Проезд по мосту запрещен, собираются открыть паромную переправу.