"Власти говорили, что мост защищен": россияне в панике из-за крымской "бавовны"

Официальная версия россии — обвинить во всем Украину

Взрыв и обвал части Крымского моста вызвал бурную рекацию в российском сообществе. Государственные СМИ либо отмалчиваются про чрезвычайную ситуацию, либо предпочитают ограничиться сухими сводками о загоревшейся цистерне.

В соцсетях настроения другие — россияне злятся на свою власть, ведь про Крымский мост говорили, что он защищен чуть ли не лучше чем кремль. Они уже нашли "виноватых", традиционно обвиняют во всем Украину, заявляют про диверсии.

Снова вспомнили про "красные линии" и начали угрожать безопасности нашей страны. Комментаторам, которые отмечают, что мост серьезно поврежден, хамят.

Россияне злы

Россияне понимают цену, которую россия заплатила за мост

По официальной версии — на мосту взорвалась цистерна с топливом, запускают паромную переправу. Уже начали распространяться панические настроения — государственные СМИ распространяют уверения местной власти, что в Крыму хватает топлива и продовольствия, ведь проезд перекрыт на неизвестный срок.

Причиной обрушения двух пролетов моста называют подрыв грузового автомобиля. Полотно якобы повредили "украинские вандалы" и оно будет восстановлено.

Как ранее сообщал "Телеграф", пожар на Крымском мосту все еще продолжается, подготавливают паромную переправу и поставили туалеты для водителей, застрявших возле моста. В соцсетях все активнее вспоминают и прошлые мемы, возникшие при взрывах на военных объектах рф в оккупированном Крыму, в частности россиянку, которая не хотела уезжать с полуострова. Тогда уехать было еще можно.