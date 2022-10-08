Теперь только вплавь? Что происходит на Крымском мосту после взрыва (фото, видео)

Движение через переправу полностью перекрыто

Главным событием субботы, 8 октября, стали взрывы на Крымском мосту, которые раздались около шести часов. Сначала россияне пытались делать вид, что переправа почти не получила никаких повреждений, но фото и видео с места событий быстро исправили ситуацию. Поэтому сейчас проезд через мост полностью запрещен, а пожар топливной системы на железнодорожном полотне продолжается.

Как сообщают росСМИ, выезд из Крыма все равно планируют разрешить. Однако использовать для этого планируют не сам Крымский мост, а специальную паромную переправу. Ее запустят в ближайшее время.

Кремлевские гауляйтеры полуострова заверяют, что у них достаточно горючего, а также продовольствия на случай длительных проблем с транспортной развязкой. Паромную переправу в экстренном темпе готовят к запуску.

Пожар на Крымском мосту издалека

Также оккупанты отмечают, что пожар на переправе начался в одной из цистерн. Как утверждают пропагандисты, он находился в хвосте грузового поезда, хотя на фото и видео все выглядит немного иначе.

Часть вагонов якобы удалось вывести в Керчь, россияне ведут аварийные работы. Тем временем фотографии с места взрыва демонстрируют повреждение одного из пролетов автомобильной части переправы. Пострадавших, по версии россиян, из-за взрыва нет.

Часть моста сделала бульк

UPD. По информации национального антитеррористического комитета рф, на Крымском мосту подорвали грузовой автомобиль. В результате произошло частичное обрушение двух пролетов моста, арка не повреждена.

Стоит отметить, что ночью мощная "бавовна" также произошла во временно оккупированном Илловайске. Там также "подгорело" у одного из складов с горючим.