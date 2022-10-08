"Бавовна" в Иловайске, проигрыш рф в Латвии и хорошие новости с юга: 5 новостей, которые вы могли проспать

Подвели короткие итоги прошедшей ночи

Пока мир восторженно обсуждает вероятную встречу украинского президента Владимира Зеленского и кремлевского диктатора владимира путина на предстоящем саммите G20, другие события продолжают происходить. При чем, как водится, вне зависимости от времени суток.

Для того, чтобы вы ничего не пропустили за время ночного отдыха, "Телеграф" собрал для вас пять главных новостей, которые стали известны в ночь с 7 на 8 октября. Отметим, что часть из них касается не только Украины, но и мира.

Где ночью гремели взрывы?

На подконтрольной территории Украины было весьма громко в Харькове. По информации мэра Игоря Терехова, город был обстрелян ракетами, в центре после прилетов начались пожары. Предварительно загорание произошло в одной из харьковских больниц, а также нежилом сооружении.

Позже представительница горсовета Наталья Попова добавила, что после ударов россиян по Харькову был госпитализирован один человек. Погибших, к счастью, нет.

Один из прилетов в Харькове ночью 8.10

Неспокойную ночь ВСУ организовали и оккупантам. По данным мэра Мелитополя Ивана Федорова, во временно захваченном городе произошла "бавовна". Деталей пока неизвестно.

Весьма "горячо" было и в Иловайске — там после взрыва начался пожар на топливном складе российской армии. Отметим, что он является железнодорожным, а это значит дополнительное повреждение логистики. Ну и вид сам по себе завораживает!

ВСУ продвигаются на юге

Украинские военные уже видят со своих позиций дома в Херсоне. В этом уверяет советник Офиса президента Алексей Арестович. В очередном эфире программы Марка Фейгина он заявил, что ВСУ продвинулись дальше Посад-Покровского, что расположено в 30 км от областного центра Херсонщины. По мнению военного эксперта, вскоре украинская арта сможет более плодотворно работать по позициям оккупантов.

Впрочем, россияне и без того несут хорошие потери. Лишь за последние сутки армия противника не досчиталась 110 солдат, шести танков, восьми гаубиц типа "Мста", девяти броневиков, минометного комплекса "Сани" и другой важной техники.

россия проиграла в Латвии

На последних парламенских выборах в Латвии партия "Злагода", считающаяся пророссийской, потерпела большущее поражение. После этого сразу четверо руководителей заявили о своей отставке. Собственные посты оставили глава правления политсилы Янис Урбанович, соруководитель партии Андрис Морозов, замглавы партии Анна Владова и мэр Даугавпилса Андрей Элксниньш.

Маленькая победа к Рождеству?

Издание The Times опубликовало свежий прогноз насчет окончания войны в Украине, который базируется на словах британского чиновника, пожелавшего остаться анонимным. Ссылаясь на успехи ВСУ, которые уже известно, политик предположил, что если темпы сохранятся, то украинские защитники вполне способны выйти на линию разграничения, существовавшую до 23 февраля 2022 года, уже до католического Рождества. Напомним, этот праздник отмечают 24 декабря.

рф вновь бряцает оружием в Черном море

По информации ОК "Юг", в Черном море сейчас находится сразу 14 российских кораблей. Четверо из них являются носителям крылатых ракет "Калибр", при этом два из них — это подлодки. Всего Украине угрожает около 24 ракет. Военные отмечают, что возле берегов Крыма также замечен большой десантный корабль и десантный катер.

О происходящем в воскресенье, 8 октября, вы можете продолжать следить в нашем текстовом онлайне: Война — день 227: россияне усиливают обстрелы городов, а ВСУ продолжают наступление