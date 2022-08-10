"Вслед за кораблем": сеть провожает россиянку, которая не хочет покидать Крым

Беглянка назад в россию устроила истерику, потому что не хотела возвращаться, почему-то никому не стало ее жаль

После вчерашних мощных взрывов на военном аэродроме возле Новофедоровки в Крыму гражданские россияне, понаехавшие на оккупированный полуостров после аннексии, начали массово бежать. На выезде через Крымский мост даже стали образовываться пробки. Свои страдания на этот счет беглецы, конечно, стали выкладывать в интернет.

Особенно понравилась пользователям соцсетей россиянка, распустившая нюни на тему: "Я не хочу уезжать из Крыма". "Вообще не хочу уезжать из Крыма, из Алушты. Как здесь классно вообще. Я привыкла, здесь как в своем доме жили, настолько все душевно, по-домашнему", — говорит она сквозь рыдания. Даже не замечая, что подбором слов выдает – Крым не был их домом и за 8 лет оккупации так им и не стал.

Лейтмотивом проводов россиянки домой стала фраза о "русском военном корабле", женщине предлагают отправиться вслед за ним.

Героине ролика также желали приехать в оккупированный Мариуполь или в Николаев, Харьков или другой город, которые постоянно находятся под обстрелами. Комментаторы убеждают, что там тоже очень "по-домашнему".

Ей также предлагают радоваться, что она успевает убежать сейчас – практически добровольно, пока россиян еще не гонят домой украинские солдаты.

Как сообщал "Телеграф", тем временем пожилая киевлянка вызвала в сети восторг своим танцем посреди Крещатика под песню Qatoshi и Чико "Допоможе ВСУ".