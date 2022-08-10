Бабушка "зажгла" в центре Киева под хит "Допоможе ЗСУ" и стала звездой сети: зажигательное видео

Пенсионерка присоединилась к уличным танцорам.

Летом в Киеве на улицах и площадях всегда очень людно, и очень много уличных музыкантов и танцоров, которые своим творчеством поднимают настроение киевлянам и гостям столицы. И даже во время войны, ребята не отказались от своей затеи, и начали выходить танцевать и петь под открытым небом. Однако звездами сети стали не они.

На одной из площади в центре Киева к уличным танцорам присоединилась пожилая женщина, которая несмотря на свой почтенный возраст и палочку в руках пустилась в пляс вместе с ними. Энергичная бабуля кружилась и пританцовывала под нашумевший трек Qatoshi и Чико "Допоможе ЗСУ". Видео, которое сняли случайные прохожие, мигом завирусилось в сети.

"Нас не одолеть. Украине Слава! Видео снято на центральной улице столицы", – говорится в подписи к ролику.

В комментариях под видео модно увидеть множество восторженных отзывов о танцующей пенсионерке. Украинцы впечатлены энергичностью бабушки, танец которой без применьшения повысит настроению каждому, кто его увидит.

Ранее, "Телеграф" писал, что лидер украинской группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук на концерте британской группы Coldplay в Брюсселе присоединился к солисту Крису Мартину, и вместе с ним спел хит "Обійми".