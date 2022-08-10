Укр

Бабушка "зажгла" в центре Киева под хит "Допоможе ЗСУ" и стала звездой сети: зажигательное видео

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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В сети предположили, что бабушка "что-то знает", поэтому так веселится Новость обновлена 10 августа 2022, 15:46
В сети предположили, что бабушка "что-то знает", поэтому так веселится

Пенсионерка присоединилась к уличным танцорам.

Летом в Киеве на улицах и площадях всегда очень людно, и очень много уличных музыкантов и танцоров, которые своим творчеством поднимают настроение киевлянам и гостям столицы. И даже во время войны, ребята не отказались от своей затеи, и начали выходить танцевать и петь под открытым небом. Однако звездами сети стали не они.

На одной из площади в центре Киева к уличным танцорам присоединилась пожилая женщина, которая несмотря на свой почтенный возраст и палочку в руках пустилась в пляс вместе с ними. Энергичная бабуля кружилась и пританцовывала под нашумевший трек Qatoshi и Чико "Допоможе ЗСУ". Видео, которое сняли случайные прохожие, мигом завирусилось в сети.

"Нас не одолеть. Украине Слава! Видео снято на центральной улице столицы", – говорится в подписи к ролику.

В комментариях под видео модно увидеть множество восторженных отзывов о танцующей пенсионерке. Украинцы впечатлены энергичностью бабушки, танец которой без применьшения повысит настроению каждому, кто его увидит.

Комментарии про танцующую бабушку в Киеве
Комментарии про танцующую бабушку в Киеве
Комментарии про танцующую бабушку в Киеве

Ранее, "Телеграф" писал, что лидер украинской группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук на концерте британской группы Coldplay в Брюсселе присоединился к солисту Крису Мартину, и вместе с ним спел хит "Обійми".

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