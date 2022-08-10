"Все строго по плану": в сети появились видео последствий взрывов в оккупированном Крыму

Российские захватчики продолжают утверждать, будто бы инцидент был несчастным случаем

Серьезные взрывы на военной авиабазе армии рф в поселке Новофедоровка, что на оккупированном Крымском полуострове, будоражат воображение как украинцев, так и россиян. И пока кремлевские пропагандисты всячески пытаются придумать варианты оправдания, чтобы не признаваться в своей слабости перед ВСУ, в сети появляются видео с последствиями мощной "бавовны".

Об этом сообщает "Телеграф", ссылаясь на данные Telegram-каналов, в том числе российского Mash. Сразу отметим, что на месте аэродрома, куда, вероятно, пришелся удар сразу же вспыхнул сильный пожар, которым местным спасателям пришлось ликвидировать на протяжении нескольких часов.

На видеозаписях четко видно, что из-за взрывов пострадало множество машин, припаркованных неподалеку авиабазы. Одну — и вовсе проткнуло насквозь толстым железным прутом, видимо отброшенным взрывной волной. При этом россияне продолжают утверждать, что повреждений любой гражданской недвижимости не было нанесено, а само происшествие связано с человеческим фактором.

Между тем представители оккупационного "Минздрава" полуострова сообщили, что количество пострадавших в Новофедоровке выросло с пяти до девяти человек. По крайней мере, именно такую цифру росСМИ сообщали вечером 9 августа.

Один из взрывов в Новофедоровке

Рядом с авиабазой выгорел весьма значительный квадрат сухой растительности, чему поспособствовала ветренная и жаркая погода. Местные пожарные службы длительное время делали все возможное, дабы локализировать возгорание.

На появляющуюся информацию, конечно же, не могут не реагировать украинские пользователи сети. Кто-то смеется над тем, что оккупанты снова курят в неположенных местах, кто-то — говорит, что большинство городов Украины пережили гораздо худшие последствия пребывания армии рф.

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К слову, стоит отметить, что украинская сторона не подтверждает, был ли причиной взрывов в Крыму удар ВСУ. При этом в Генштабе тоже пошутили про "курение" в неположенных местах, предупредив о возможных информационных провокациях со стороны рф.

При этом военный эксперт Олег Жданов объясняет, почему версия россиян о нелепой случайности, которая привела к взрывам и пожаре на авиабазе в Новофедоровке, не соответствует действительности.