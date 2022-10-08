Взрыв на Крымском мосту – дело рук СБУ? О чем узнали СМИ

Официально СБУ не подтверждает такую информацию

Утром, 8 октября, произошел взрыв Крымского моста, который россия незаконно построила через Керченский пролив после оккупации полуострова. По неофициальной информации, подрыв моста – это операция Службы безопасности Украины.

Об этом сообщают украинские СМИ, в частности, "РБК-Украина" и "Украинская правда" со ссылкой на собеседника в правоохранительных органах.

В ведомстве прямо не комментируют эту ситуацию, но намекают, что имеют отношение к этой операции. В своем Telegram-канале Служба безопасности опубликовала фото поврежденного моста, прокомментировав его в шутку в форме стихотворения.

Сообщение ведомства

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