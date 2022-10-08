"А тепер серйозно": у Зеленського сказали, хто й навіщо міг підірвати Кримський міст

Вибух на Кримському мості могли влаштувати самі росіяни

В Офісі президента України вважають, що вибух на мосту через Керченську протоку став наслідком внутрішніх розбірок між російськими силовиками.

У своєму Твіттері радник голови ОПУ Михайло Подоляк нагадав, що ФСБ за підтримки ПВК останнім часом намагалися тиснути на керівництво міноборони та генштабу росії.

"За мить до зміни кадрів ФСБ йде у нокдаун: прогледіли вибух на мосту путіна", — написав він.

За його словами, тепер міноборони може звинуватити ФСБ у всіх поразках, які росіяни зазнають на українському півдні. При цьому Подоляк окремо підкреслив, що фура, що вибухнула, рухалася з боку росії на окупований півострів, а не навпаки.

Як повідомлялося раніше, про вибух на Кримському мості стало відомо вранці 8 жовтня. Згідно з записами з мосту там вибухнула вантажівка з вибухівкою, проте як вона туди потрапила залишається невідомою, оскільки росіяни заявляли, що ретельно перевіряють усі транспортні засоби, які заїжджають на міст.

При цьому в ЗМІ вже з’явилися чутки про те, що цей вибух справа СБУ, хоча сама спецслужба цю інформацію не підтверджувала, але прокоментувала це віршем.

Знакова подія призвела до бурхливої реакції в мережі, так в українському сегменті з’явилося безліч мемів із цього приводу, а в російському почалася істерика.